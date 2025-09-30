Un latitante legato alla ' Ndrangheta è stato arrestato all' aeroporto di Fiumicino

Un latitante legato alla 'Ndrangheta è stato arrestato dalla guardia di finanza di Milano all’aeroporto di Fiumicino, dopo l’estradizione da Dubai. L’uomo, fermato il 25 settembre con il supporto della Polizia di frontiera, è ritenuto vicino alle cosche Accorinti-Melluso di Briatico, alleate con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

