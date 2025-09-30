Un latitante legato alla ' Ndrangheta è stato arrestato all' aeroporto di Fiumicino
Un latitante legato alla 'Ndrangheta è stato arrestato dalla guardia di finanza di Milano all’aeroporto di Fiumicino, dopo l’estradizione da Dubai. L’uomo, fermato il 25 settembre con il supporto della Polizia di frontiera, è ritenuto vicino alle cosche Accorinti-Melluso di Briatico, alleate con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: latitante - legato
'ndrangheta, arrestato in Colombia il latitante Federico Starnone: il boss legato ai narcos preso grazie ai droni
Droga, armi ed estorsioni: arrestato in Spagna pericoloso latitante legato alla mafia
Latitante legato alla 'ndrangheta estradato da Dubai: arrestato dalla guardia di finanza
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/ndrangheta-ex-latitante-sebastiano-signati-estradato-in-italia-28-anni-di-carcere-da-scontare/ Consegna all’Italia dell’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati, arrestato nel 2015 in Belgio e condannato a oltre 28 anni - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta BBC: una residente della Transnistria legata all'oligarca latitante Ilan Shor pagava cittadini in #Moldova per postare contenuti di #disinformazione pro #Russia e anti-UE su FB e TikTok e per condurre falsi sondaggi per manipolare gli elettori. - X Vai su X
Latitante legato alla 'ndrangheta estradato da Dubai: arrestato dalla guardia di finanza - L'uomo avrebbe connessioni con le cosche della 'ndrangheta Accorinti- milanotoday.it scrive
Reati tributari, estradato latitante vicino alla ‘ndrangheta - MILANO I finanzieri del comando provinciale di Milano, insieme a personale dell’Ufficio di Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino, hanno tratto in arresto presso l’aeroporto romano, al termine di un pro ... Scrive corrieredellacalabria.it