Un gruppo pro consumatori si scaglia contro Nintendo e chiede il boicottaggio di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è stata accolta con numeri da record, ma non mancano le polemiche: il gruppo di attivisti Gaming Consumer Rights (GCR) ha infatti lanciato una campagna di boicottaggio contro la console, accusando Nintendo di sfruttare pratiche scorrette per incrementare le vendite. Secondo gli attivisti, la società avrebbe costruito un’illusione di scarsità per spingere i fan ad acquistare una macchina troppo costosa per il valore reale offerto, con giochi già visti riproposti a prezzo pieno. Un’accusa pesante, che mette in discussione il modello commerciale della casa di Kyoto proprio nel momento del suo maggiore successo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Un gruppo pro consumatori si scaglia contro Nintendo e chiede il boicottaggio di Nintendo Switch 2

In questa notizia si parla di: gruppo - consumatori

Un gruppo di pro consumatori si scaglia contro Switch 2 e invita a boicottare la console - X Vai su X

La business unit del Gruppo BBoard firma le attivazioni a supporto del lancio di Yogurt Gourmet e Gusto+Gusto Loacker Edition, puntando su autenticità ed esperienza in-store per creare un touchpoint con i consumatori unico. #ADV - facebook.com Vai su Facebook

Un gruppo pro consumatori chiede il boicottaggio di Nintendo Switch 2 e di tutti i prodotti collegati - Nintendo ha fatto arrabbiare un gruppo di attivisti pro consumatori che ha chiesto il boicottaggio di Nintendo Switch 2 e prodotti collegati. Secondo msn.com

Un gruppo pro consumatori si scaglia contro Switch 2 e invita a boicottare la console - Nonostante il successo al lancio, Switch 2 è al centro di polemiche: un gruppo invita al boicottaggio per pratiche di marketing ritenute scorrette. Si legge su msn.com