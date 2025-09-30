Un fungo come arma contro le specie aliene l’esperimento in Toscana
Firenze, 30 settembre 2025 – Esiste un fungo in grado di ridurre la diffusione delle piante di ailanto, una specie invasiva di origine asiatica che minaccia la biodiversità autoctona, soprattutto lungo i corsi d’acqua. Lo sanno bene il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno ed il Consiglio nazionale ricerche – Istituto di protezione sostenibile delle piante, che a sua volta si avvale della collaborazione dell’Università degli Studi di Pisa, soggetti che hanno fatto partire dalla Toscana una campagna per l’inoculazione di questo fungo, del genere Verticillium, sul torrente Ombrone Pistoiese. L’obiettivo è quello di ottenere risultati utili da replicare a livello nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
