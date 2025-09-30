M aratona di New York, in onda stasera su Rai 5 alle 21.20, è l’adattamento dell’omonima pièce teatrale di Edoardo Erba. Diretto da Luca Franco, ha come protagonisti due amici d’infanzia, pronti ad allenarsi con grande sacrificio per partecipare alla New York City Marathon, la maratona più amata e famosa nel mondo. Un obiettivo ambizioso fatto di corse in mezzo alla nebbia e nella fioca luce del tramonto viste dalle alture di Genova, che li porta a fare i conti con la propria vita e con ricordi d’infanzia che tornano alla mente come vecchi fantasmi. Mezza maratona di Roma: un trionfo di colori con 17. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un film dall'impianto teatrale e splendide location liguri