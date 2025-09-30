Un festival grandi nomi | ecco Amelio e Nichetti

Arezzo, 30 settembre 2025 –  Arrivano Gianni Amelio, Roberto Andò, Maurizio Nichetti. Tre registi per altrettanti riconoscimenti che saranno assegnati nel corso della 43esima edizione del Valdarno Cinema Festival. Appuntamento dal 7 all’11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il premio Marzocco alla carriera andrà a Gianni Amelio e Roberto Andò, un riconoscimento speciale, Valdarno Cinema, sempre alla carriera, invece per Maurizio Nichetti. I tre registi saranno infatti i principali protagonisti dell’edizione 2025 di ValdarnoCinema film festival e incontreranno il pubblico dopo la proiezione dei loro ultimi lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

