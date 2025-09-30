Un evento così tragico trasformato in un segno di speranza | il Badafest attrae un pubblico di 3mila persone

Sabato 20 e domenica 21 settembre a Cesenatico si è svolta la quarta edizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca. Due giorni di festa, musica e riflessioni che ha portato al Parco di Levante 3000 persone. L'evento - realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico – ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it