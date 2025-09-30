Un direttore per il teatro L’attore Tindaro Granata per il rilancio degli Animosi

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara ha un nuovo protagonista della scena culturale: Tindaro Granata, attore, autore e regista tra i più apprezzati del teatro contemporaneo, è stato nominato direttore degli Animosi al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio bandita dal Comune. La commissione ha scelto il suo profilo tra 25 candidati e da oggi sarà lui a guidare la programmazione fino al 31 dicembre 2027. Granata avrà il compito di curare la progettazione delle attività teatrali e di creare un pubblico sempre più diversificato, coinvolto e partecipe. Il suo incarico prevede di tessere relazioni con le realtà artistiche e culturali del territorio, così da trasformare gli Animosi in un vero e proprio polo vitale e condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un direttore per il teatro l8217attore tindaro granata per il rilancio degli animosi

© Lanazione.it - Un direttore per il teatro. L’attore Tindaro Granata per il rilancio degli Animosi

In questa notizia si parla di: direttore - teatro

Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice

Beatrice Venezi direttore musicale del Gran Teatro La Fenice

Teatro Stabile, il nuovo direttore è Mario Giorgetti

direttore teatro l8217attore tindaroUn direttore per il teatro. L’attore Tindaro Granata per il rilancio degli Animosi - Il Comune ha scelto il regista siciliano per creare una rete culturale "Punto a un centro nazionale: avrò bisogno della partecipazione di tutti" . Lo riporta msn.com

direttore teatro l8217attore tindaroTindaro Granata nuovo direttore Teatro degli Animosi di Carrara - L'attore, autore e regista Tindaro Granata è stato nominato direttore del teatro degli Animosi di Carrara (Massa Carrara). msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Direttore Teatro L8217attore Tindaro