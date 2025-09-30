Carrara ha un nuovo protagonista della scena culturale: Tindaro Granata, attore, autore e regista tra i più apprezzati del teatro contemporaneo, è stato nominato direttore degli Animosi al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio bandita dal Comune. La commissione ha scelto il suo profilo tra 25 candidati e da oggi sarà lui a guidare la programmazione fino al 31 dicembre 2027. Granata avrà il compito di curare la progettazione delle attività teatrali e di creare un pubblico sempre più diversificato, coinvolto e partecipe. Il suo incarico prevede di tessere relazioni con le realtà artistiche e culturali del territorio, così da trasformare gli Animosi in un vero e proprio polo vitale e condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un direttore per il teatro. L’attore Tindaro Granata per il rilancio degli Animosi