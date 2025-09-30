Un controllo assoluto su Patrizia Reggiani ecco perché i giudici hanno condannato a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella

“Un controllo assoluto”. Era quello che, secondo i giudici di Milano, esercitava Loredana Canò, 59 anni, condannata a 6 anni e 4 mesi per circonvenzione di incapace e peculato, nel filone principale del processo sulla gestione dell’ eredità milionaria lasciata a a Patrizia Reggiani dalla madre Silvana Barbieri. Canò iniziò a condividere le “condizioni di agiatezza” di Reggiani, libera dopo aver scontato la pena per l’omicidio del marito Maurizio Gucci, quando uscì dal carcere, andando a vivere con lei e poi assunse “via via”, dopo la morte della madre, la qualità di suo “alter ego”. Da amica fidata ed ex compagna di cella a colei che, come assistente personale, era riuscita a prendere il “controllo assoluto” del patrimonio e delle “proprietà immobiliari” della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un controllo assoluto” su Patrizia Reggiani, ecco perché i giudici hanno condannato a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella

