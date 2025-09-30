Un cartellone ampio e trasversale | Sul palco i sogni non svaniscono

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTECATINI TERME Contarle tutte, le proposte, finisce per diventare un’impresa. Ma anche solo consultare in modalità "panoramica" il cartellone del Teatro Verdi di Montecatini può esser sufficiente per capire una cosa: qui si fa teatro tutto l’anno con un’assiduità eccezionale e lo si fa con l’intenzione di un richiamo ampio e trasversale, per portare in poltrona ogni tipo di pubblico. Un po’ come dire, ribadire ed evidenziare che il teatro fa bene, che il teatro è per tutti. Così è anche per Matteo Cardelli (foto in alto) che alla composizione di quella stagione lavora praticamente in modalità no-stop per dodici mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cartellone - ampio

Un cartellone ampio e trasversale: "Sul palco i sogni non svaniscono" - Matteo Cardelli e l’instancabile lavoro al Teatro Verdi per una programmazione che coniuga qualità e innovazione. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cartellone Ampio Trasversale Palco