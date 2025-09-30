Un autista un tesoro | così Start Romagna recluta ’piloti’ di bus
Si aggiunge una nuova iniziativa per favorire il reclutamento di autisti per il trasporto pubblico locale. Il progetto ‘Chi porta un autista trova un tesoro’ vuol rendere ancor più partecipi donne e uomini di Start Romagna, offrendo loro l’occasione di contribuire alla soluzione dell’emergenza autisti, che peraltro associa tutte le aziende dell’autotrasporto in Italia e in Europa. I dipendenti possono invitare un amico o conoscente in possesso delle patenti professionali a candidarsi inviando il proprio curriculum. Una segnalazione che arriva a buon fine può garantire anche mille euro. Il valore dell’una tantum può venire accreditata sulla piattaforma di welfare aziendale entro i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
