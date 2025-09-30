Un attesa di 11 mesi per un' ecografia al Policlinico di Bari la denuncia di una 53enne invalida

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna barese di 53 anni, invalida al 100% e con riconoscimento della legge 104, prova a prenotare al Policlinico una ecografia muscolo-tendinea per dolori al ginocchio destro, con una priorità B, ovvero da eseguire entro 10 giorni, ma la prima data utile sul portale Puglia Salute è l'11. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attesa - mesi

Un’attesa lunga mesi. “Ho un tumore maligno E devo essere operato”. L’Asl: “Rispetteremo i tempi”

Agende chiuse, il prof Scarfi e la risonanza attesa invano da mesi: “Dovevamo fare aggiornamenti”

Numero di telefono sbagliato, salta la visita attesa mesi

attesa 11 mesi ecografiaEcografia da eseguire entro 10 giorni, ma la prima è dopo 11 mesi: denuncia di una paziente a Bari - La donna, barese, che ha invalidità al 100 per cento si è rivolta al Policlinico del capoluogo pugliese attraverso il portale Puglia Salute e poi ha affidato ... Segnala bari.repubblica.it

attesa 11 mesi ecografiaEcografia al Policlinico Bari: per 53enne invalida al 100% prima data utile 11 mesi dopo la prenotazione - L'articolo Ecografia al Policlinico Bari: per 53enne invalida al 100% prima data utile 11 mesi dopo la prenotazione proviene da Quinto Potere. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Attesa 11 Mesi Ecografia