Un albero ha distrutto l' auto d' epoca di mio nonno

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volevo condividere con voi quanto accaduto questa mattina (29 settembre) in via Oreto, dove la macchina di mio nonno era regolarmente parcheggiata, quando un albero con i rami visibilmente marci si è spezzato ed è caduto proprio sul parabrezza, sfondandolo e causando danni anche alla carrozzeria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: albero - distrutto

albero ha distrutto autoUn albero gli cade sull’auto ma il Comune respinge la sua richiesta di risarcimento: “Era in divieto di sosta” - Nel luglio 2023, durante un violento temporale, un albero cadde su un'auto in sosta in via XX settembre, a Milano ... Scrive fanpage.it

Albano, grosso ramo di albero cade su un'auto. Fiat 500 distrutta, l'uomo a bordo sotto choc (miracolosamente illeso) - Paura ad Albano Laziale, vicino Roma: un grosso ramo di albero alto circa 20 metri è caduto improvvisamente su un' autovettura in transito, guidata da un 65enne di Rocca di Papa, colpendo la macchina ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Albero Ha Distrutto Auto