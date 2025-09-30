Un albero ha distrutto l' auto d' epoca di mio nonno
Volevo condividere con voi quanto accaduto questa mattina (29 settembre) in via Oreto, dove la macchina di mio nonno era regolarmente parcheggiata, quando un albero con i rami visibilmente marci si è spezzato ed è caduto proprio sul parabrezza, sfondandolo e causando danni anche alla carrozzeria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
