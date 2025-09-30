Umbria giornata piena per i soccorritori del Sasu | salvati una escursionista e un cercatore di funghi
Nelle ultime 24 ore il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato attivato in tre diverse occasioni, in contesti impervi e complessi. Quello più complesso - leggi qui - è avvenuto sul Monte Cucco dove è deceduto un deltaplanista finito contro una parete rocciosa in una zona difficile da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - giornata
Umbria, allerta arancione della Protezione Civile: giornata di maltempo con temporali intensi
Campionato Promozione Umbria – 4° Giornata Mantignana Monte Malbe Stadio Mauro Rotoni ? ? Risultato: 0 – 2 . ? 44’ PT – Francesco Sparago ? 22’ ST – Francesco Sparago . Grande prova dei nostri ragazzi! Dopo un inizio complicato nei pri - facebook.com Vai su Facebook
L'Usl Umbria 2 ha celebrato la Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente - X Vai su X