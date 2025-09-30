Ultimo saluto a don Flavio Paoli Il vescovo Tisi | Piangiamo una vita impastata di Vangelo e profezia

Tutto pronto per il funerale di padre Flavio Paoli, il missionario originario della val di Non trovato senza vita in un dirupo tra Nanno e Tassullo lunedì 29 settembre. La cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Nanno giovedì 2 ottobre alle ore 15. L’arcivescovo Lauro Tisi lo ricorderà. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli: era scomparso ad agosto nei boschi del Trentino - Il missionario 68enne era scomparso l'11 agosto nei boschi trentini. Secondo ilfattoquotidiano.it

Addio a don Flavio Paoli, le lacrime della Diocesi trentina. L'arcivescovo Tisi: "Piangiamo una vita impastata di Vangelo e profezia" - "Sono personalmente vicino alla famiglia di padre Flavio, ai religiosi pavoniani, alla comunità di Nanno e della val di Non", queste le parole di Lauro Tisi, l'arcivescovo di Trento e la Dioce ... Si legge su ildolomiti.it