Ultimo saluto a Davide Verones una comunità in lacrime

Tutto pronto per l'ultimo saluto a Davide Verones, il 37enne morto domenica 28 settembre in Valle dei Laghi, durante una battuta di caccia.Sono molte le persone che in questi giorni si sono strette al dolore dei suoi cari. Tra queste l'Associazione Cacciatori Trentini che sui propri canali social.

Tragedia durante la battuta di caccia, lacrime per la morte di Davide Verones a 37 anni: "Un duro colpo. Siamo vicini ai familiari e alla compagna incinta" - Queste le parole di Lorenzo Miori, il sindaco di Vallelaghi esprime il cordoglio dell'intera comunità per la morte di Davide Verones, il 37enne precipitato pe ...

Tragedia durante la battuta di caccia, la vittima è Davide Verones. Il 37enne è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri - Il 37enne è morto dopo essere scivolato per un centinaio di metri, troppo gravi le ferite e l'intervento dei soccorritori si ...