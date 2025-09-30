Ultimo Festival di Sanremo per Carlo Conti parla lui | Non lo rifarei l’anno successivo

Carlo Conti non condurrà Sanremo 2027, cosa ha detto sul Festival. Per il secondo anno consecutivo Carlo Conti sarà al timone del Festival di Sanremo, però sarà la sua ultima edizione, a farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Riferendosi alla nuova edizione della kermesse ha svelato quali ospiti vorrebbe avere sul palco dell’Ariston, uno di questi è Vasco Rossi. Gli piacerebbe condividere l’esperienza anche con Panariello e Pieraccioni, in merito a ciò ha detto: “Li vorrei tanto con me, insieme abbiamo fatto un tour teatrale di non so più quante date. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

