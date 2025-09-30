Ultimo Festival di Sanremo per Carlo Conti parla lui | Non lo rifarei l’anno successivo

Carlo Conti non condurrà Sanremo 2027, cosa ha detto sul Festival. Per il secondo anno consecutivo  Carlo Conti   sarà al timone del  Festival di Sanremo, però sarà la sua ultima edizione, a farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a  Tv Sorrisi e Canzoni. Riferendosi alla nuova edizione della kermesse ha svelato quali ospiti vorrebbe avere sul palco dell’Ariston, uno di questi è Vasco Rossi. Gli piacerebbe condividere l’esperienza anche con Panariello e Pieraccioni, in merito a ciò ha detto: “Li vorrei tanto con me, insieme abbiamo fatto un tour teatrale di non so più quante date. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

ultimo festival sanremo carloSanremo 2026, Carlo Conti prepara il suo (ultimo?) Festival: «Vorrei chiudere a mezzanotte» - Si avvicina Sanremo 2026 e, come ogni anno, cresce la curiosità su chi calcherà il palco dell’Ariston tra cantanti, ospiti e sorprese dell’ultimo minuto. Lo riporta ilmattino.it

ultimo festival sanremo carloCarlo Conti, colpo di scena: “Non farò più Sanremo”, la Rai è nel panico - Carlo Conti annuncia il suo ultimo Sanremo e rivela quali sono gli ospiti che vorrebbe sul palco dell'Ariston. Riporta donnaglamour.it

