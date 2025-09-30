Ultimo appello di Crosetto alla Flotilla

ROMA, 30 SET – Il compito dichiarato della Global Sumud Flotilla “era di far giungere aiuti e richiamare l’attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno. L’obiettivo che si proponevano verrebbe, dunque, raggiunto dall’accettazione” del piano Usa per la Palestina “che, in qualche modo, può aprire la strada alla pace e agli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ultimo appello crosetto flotillaStasera la Flotilla nella zona a rischio. L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' - Stasera (martedì sera, ndr) la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro " dice Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo ... Segnala ansa.it

ultimo appello crosetto flotillaFlotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Secondo ilmessaggero.it

