Ultimo appello di Crosetto alla Flotilla
ROMA, 30 SET – Il compito dichiarato della Global Sumud Flotilla “era di far giungere aiuti e richiamare l’attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno. L’obiettivo che si proponevano verrebbe, dunque, raggiunto dall’accettazione” del piano Usa per la Palestina “che, in qualche modo, può aprire la strada alla pace e agli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L’ultimo appello di Nargi: “Chi ama Avellino salva la città, non me “
“Abbiate il buon senso degli essere umani, il ddl sul fine vita va bocciato”: l’ultimo appello di Laura Santi
Laura Santi, l'ultimo appello al Parlamento: "Bocciate ddl fine vita, non è umano"
È l'ultimo appello: consegna la tua scheda di voto al comune entro le 12.00 di domani. Rafforziamo insieme il potere d'acquisto di famiglie e ceto medio: Sì all'iniziativa per il 10%! ? - facebook.com Vai su Facebook
"Ci stanno cancellando dalla terra": la fuga dei palestinesi da #Gaza e l’ultimo appello prima dell'assalto Il messaggio di Mohamed Alamarin, pizzaiolo di Gaza City, prima dell'ultimo assalto di Israele: “Questo è un appello finale a tutte le persone libere del mo - X Vai su X
Stasera la Flotilla nella zona a rischio. L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' - Stasera (martedì sera, ndr) la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro " dice Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo ... Segnala ansa.it
Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Secondo ilmessaggero.it