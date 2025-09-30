Ultimi sondaggi elezioni regionali Toscana 2025 | Giani cds al 54,8% Tomasi cdx al 41,3 Bundu Toscana Rossa al 3,9%

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati prima dello stop alla diffusione previsto per legge, Giani è in testa, ma il centrodestra di Alessandro Tomasi è in recupero. Sullo sfondo, Antonella Bundu di Toscana Rossa non supera la soglia di sbarramento Gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ultimi sondaggi elezioni regionali Toscana 2025: Giani (cds) al 54,8%, Tomasi (cdx) al 41,3, Bundu (Toscana Rossa) al 3,9%

