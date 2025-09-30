Ultimi sondaggi elezioni regionali Calabria 2025 | Roberto Occhiuto cdx al 53,6% Pasquale Tridico cds al 45,3% e Francesco Toscano DSP all’1,1%

Nelle ultime rilevazioni effettuate prima dello stop alla diffusione dei sondaggi, Occhiuto è sempre in testa, Tridico resta secondo anche se ha leggermente rimontato, mentre Toscano è molto staccato A pochi giorni dal voto, previsto per domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025, gli ultimi sondaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ultimi sondaggi elezioni regionali Calabria 2025: Roberto Occhiuto (cdx) al 53,6%, Pasquale Tridico (cds) al 45,3% e Francesco Toscano (DSP) all’1,1%

In questa notizia si parla di: ultimi - sondaggi

“Scende solo un big”: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle regionali delle Marche?

Elezioni Regionali 2025, dove e quando si vota: i candidati e gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da SWG. https://tg.la7.it/sondaggi/sondaggio-politico-29-settembre-voto-29-09-2025-245074… #sondaggiopolitico #la7 #tgla7 #politica #italia - X Vai su X

? In Toscana saremo la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Lo dicono gli ultimi sondaggi per le elezioni ma soprattutto lo sentiamo ogni giorno incontrando cittadine e cittadini toscani che chiedono sanità pubblica e accessibile, lavoro stabile e dignit Vai su Facebook

Elezioni Regionali Calabria 2025, Roberto Occhiuto favorito su Pasquale Tridico secondo gli ultimi sondaggi - Alle elezioni Regionali in Calabria di ottobre 2025 gli ultimi sondaggi pubblicati danno Roberto Occhiuto del centrodestra in vantaggio su Pasquale Tridico del centrosinistra ... Come scrive virgilio.it

Elezioni Calabria 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si vota per le elezioni regionali in Calabria. Segnala fanpage.it