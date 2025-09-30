Ultimi sondaggi elezioni regionali Calabria 2025 | Roberto Occhiuto cdx al 53,6% Pasquale Tridico cds al 45,3% e Francesco Toscano DSP all’1,1%

Nelle ultime rilevazioni effettuate prima dello stop alla diffusione dei sondaggi, Occhiuto è sempre in testa, Tridico resta secondo anche se ha leggermente rimontato, mentre Toscano è molto staccato A pochi giorni dal voto, previsto per domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025, gli ultimi sondaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

