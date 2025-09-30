Ultimi giorni per visitare Mare Magnum | la mostra fotografica chiuderà con due visite guidate gratuite

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È giunta alle battute finali la mostra fotograficaMare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, che fino al 5 ottobre continua ad accogliere i visitatori negli spazi suggestivi di Villa Mussolini di Riccione. Un’occasione imperdibile per ammirare, ancora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimi - giorni

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

John wick video game: ultimi due giorni per acquistarlo prima della scomparsa

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

ultimi giorni visitare mareRiccione, “Mare Magnum”: ultimi giorni per visitare la mostra a Villa Mussolini - È giunta alle sue battute finali la straordinaria mostra fotografica “Mare Magnum. Segnala chiamamicitta.it

Ultimi giorni per visitare “Mare Magnum”: la mostra fotografica chiuderà con due visite guidate gratuite - Il finissage della mostra chiude la mostra di Villa Mussolini che ha visto protagonisti i grandi fotografi dell’agenzia Magnum: da Ferdinando Scianna a Martin Parr ... Riporta riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Giorni Visitare Mare