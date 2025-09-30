Ultimatum di Trump | 3-4 giorni a Hamas per accettare piano di pace Gaza
Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di intervenire al Pentagono, ha detto che darà ad Hamas «tre o quattro giorni» per accettare il suo piano di pace per Gaza. Quasi due anni dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, dei 251 rapiti sono ancora 48 quelli prigionieri nella Striscia. Di questi, Israele ritiene che 20 siano vivi, sebbene di recente il presidente Usa Donald Trump abbia sostenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Gaza, ultimatum a Hamas per l'accordo. I miliziani: «Proposta sbilanciata». La rete di Trump per mettere all'angolo i terroristi
Gaza, il piano di pace di Trump in 20 punti è un ultimatum ad Hamas: "Se non lo accettano, Israele finirà il suo lavoro nella Striscia". La "Commissione tecnocratica" e il "Consiglio della Pace". Hamas: "Tony Blair inaccettabile"
