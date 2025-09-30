Ulss 9 Scaligera Viviana Coffele nominata nuovo direttore sanitario
La dottoressa Viviana Coffele è il nuovo direttore sanitario facenti funzioni dell’Ulss 9 Scaligera, incarico che ricoprirà ufficialmente dal 1° ottobre.La nomina è stata ufficializzata dal direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, la dottoressa Patrizia Benini, nell’ottica di creare stabilità e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ulss - scaligera
