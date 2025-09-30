UE | ripristinate sanzioni contro l’Iran congelati beni della Banca centrale
L'Unione europea reintrodurrà il congelamento dei beni della Banca centrale iraniana e delle principali banche commerciali iraniane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: ripristinate - sanzioni
Onu, ripristinate le sanzioni all’Iran sul nucleare
Ripristinate le sanzioni Onu all’Iran relative al programma nucleare. Hamas: «Trattative ferme per il cessate il fuoco a Gaza» - X Vai su X
Sabato 27 settembre l'ONU ha reintrodotto le sanzioni all'Iran, un decennio dopo la loro revoca nell'ambito dell'accordo nucleare denominato JCPOA. Gran Bretagna, Francia e Germania hanno innescato il ripristino delle sanzioni contro l'Iran presso il Consigl - facebook.com Vai su Facebook
L'Unione europea ripristina le sanzioni all'Iran per il nucleare - "Il Consiglio Ue ha ripristinato le sanzioni contro l'Iran in risposta al suo persistente mancato rispetto dell'accordo nucleare. ansa.it scrive
L’Unione europea conferma il ripristino delle sanzioni contro l’Iran - Il 29 settembre l’Unione europea ha confermato di aver ripristinato le sanzioni contro l’Iran, come stabilito due giorni prima dalle Nazioni Unite, in seguito alle divergenze tra paesi occidentali e T ... Da internazionale.it