Ue-Nato | sostegno a Kiev con più aiuti

9.42 E' "un momento in cui un'azione decisiva da parte nostra può portare a un punto di svolta nel conflitto" KievMosca. Così il capo della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Assieme a lei ha parlato alla stampa il segretario generale della Nato, Mark Rutte."Sono ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina che resiste". Kiev "è la prima linea di difesa,aumentare aiuti",dicono insieme. Rutte:"Mantenere cieli sicuri,bene muri droni". E su Gaza, von der Leyen approva il piano Trump: "Ue contribuirà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

