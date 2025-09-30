Ue-Nato | L’Ucraina è la prima linea di difesa dobbiamo aumentare gli aiuti Von der Leyen | Azioni immediate contro incursioni di droni
Roma, 30 settembre 2025 – “L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno”. Lo hanno ribadito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte, prima del Collegio per la sicurezza. “Difendere l'Ucraina non è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva”, ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l'iniziativa del “ prestito di riparazione” attraverso l'uso dei beni russi congelati per aiuti militari “strutturali” a Kiev. “Credo fermamente che ci troviamo in un momento in cui un'azione decisiva da parte nostra possa portare a un punto di svolta” ha aggiunto von der Leyen facendo il punto sul conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
