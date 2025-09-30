Ue | Mattarella ' Kazakhistan ponte con Asia'
Astana, 30 set. (Adnkronos) - "Infrastrutture, trasporti, costruzioni, settore estrattivo costituiscono ambiti di lavoro congiunto, che investono anche l'Unione europea e rivestono assoluta priorità per sviluppare la connettività intra e trans-regionale e rafforzare e consolidare il ruolo già storico del Kazakhistan come 'ponte' tra Europa e Asia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"La Carta delle Nazioni Unite una bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in Kazakistan. #ANSA - X Vai su X
Dal Kazakistan il Presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare di pace: "È importante far ogni sforzo possibile per raggiungerla". Rita Cavallo per il Tg3 delle 14:20 del 29 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
