Ue | Mattarella ' Kazakhistan ponte con Asia'

Astana, 30 set. (Adnkronos) - "Infrastrutture, trasporti, costruzioni, settore estrattivo costituiscono ambiti di lavoro congiunto, che investono anche l'Unione europea e rivestono assoluta priorità per sviluppare la connettività intra e trans-regionale e rafforzare e consolidare il ruolo già storico del Kazakhistan come 'ponte' tra Europa e Asia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

