Udine si illumina per Gaza | flash mob davanti al Santa Maria della Misericordia
Udine partecipa a “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, il flash mob che giovedì sera, 2 ottobre, alle 21, coinvolgerà in contemporanea oltre 180 ospedali in tutta Italia. L’appuntamento in città è fissato davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia, in via Gino Pieri, Qui. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Bambini di Gaza, l'appello per inviare 33 ventilatori pediatrici del valore di 700mila euro: «Ci sono già stati troppi morti innocenti» - Parte da Udine l'appello per sbloccare 33 ventilatori pediatrici destinati ai neonati della Striscia di Gaza, del valore di quasi 700mila euro, donati all'Unicef nei primi mesi di quest'anno e ... Lo riporta ilgazzettino.it
Sindaco Udine, sbloccare aiuti medici per Gaza fermi a Tel Aviv - Un appello "affinché vengano attivati con la massima urgenza canali umanitari dedicati, o corridoi prioritari, per l'approvvigionamento di equipaggiamento medico salvavita" a Gaza è stato lanciato dal ... ansa.it scrive