Udine rissa selvaggia con catene e bottiglie davanti all’autostazione | tre uomini fermati dopo il caos
Tre cittadini tunisini arrestati a Udine dopo una violenta rissa in viale Leopardi: decisivo l’intervento dell’Esercito e della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: udine - rissa
Caos al centro d'accoglienza di Udine: rissa tra bengalesi ed egiziani a colpi di estintori
Cosa è successo ieri sera in Borgo Stazione a Udine. - facebook.com Vai su Facebook
Udine, rissa selvaggia con catene e bottiglie davanti all’autostazione: tre uomini fermati dopo il caos - Tre cittadini tunisini arrestati a Udine dopo una violenta rissa in viale Leopardi: decisivo l’intervento dell’Esercito e della Polizia. Lo riporta virgilio.it
Rissa a colpi di catene e bottiglie, per fermarla servono l'Esercito e la Polizia - Coinvolti tre soggetti, tutti quanti arrestati dal personale delle volanti ... Segnala udinetoday.it