Ucraino arrestato in Polonia per le esplosioni al gasdotto Nord Stream | Cremlino | Germania da tempo indirettamente coinvolta nella guerra

Zelensky agli alleati: "Serve uno scudo comune contro gli attacchi russi". Putin ha firmato un decreto per l'arruolamento di 135mila soldati per la leva autunnale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraino arrestato polonia esplosioniUcraino arrestato in Polonia per le esplosioni al gasdotto Nord Stream | Cremlino: "Germania da tempo indirettamente coinvolta nella guerra" - Un uomo ucraino sospettato di essere coinvolto nelle esplosioni sottomarine che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream tra la Russia e la Germania nel 20 ... Lo riporta msn.com

