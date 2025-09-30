Ucraina | Zelensky ' situazione critica centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana'
Kiev, 30 set. (AdnkronosAfp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe, è stata scollegata dalla rete elettrica ucraina per sette giorni consecutivi, descrivendo la situazione come "critica" e potenzialmente pericolosa. "La situazione è critica. A seguito degli attacchi russi, la centrale è stata tagliata fuori dall'alimentazione e dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano. "Sono i russi che con i loro attacchi impediscono la riparazione delle linee elettriche che portano all'impianto e il ripristino della sicurezza di base. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
La verità è che l’Ucraina sta perdendo la guerra e Zelensky ha una sola arma per non finire politicamente impallato: trascinare l’Occidente in una guerra diretta con la Russia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/propaganda e iscrivetevi - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta risposta di Trump - X Vai su X
Ucraina: Zelensky, 'situazione critica, centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze ... iltempo.it scrive
Ucraina, l’allarme di Zelensky: “Situazione critica” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia - Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram. Come scrive askanews.it