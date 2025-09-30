Ucraina raid russo su Sumy | uccisa famiglia di 4 persone 2 erano bambini

(Adnkronos) – Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov, secondo cui i russi hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com