Ucraina raid russo su Sumy | uccisa famiglia di 4 persone 2 erano bambini
(Adnkronos) – Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov, secondo cui i russi hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - raid
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
Scramble in Polonia, jet decollano dopo il raid russo in Ucraina. Nato in allarme, Varsavia: «Pronti a una reazione immediata»
Ancora massicci raid russi sull’Ucraina, esplosioni da Kiev e Leopoli
#Tg2000 - #Ucraina, morti e feriti nei raid russi. Contromisure in #Danimarca #Tv2000 #29settembre #Putin #Russia #UkraineRussiaWar @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Zelensky: “Italia potrebbe essere la prossima”. - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, raid russo su Sumy: uccisa famiglia, morti 2 bimbi. LIVE - Due bambini e i loro genitori sono morti stanotte in un raid russo sulla regione ucraina di Sumy, secondo le autorità di Kiev. Secondo tg24.sky.it
Ucraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy - Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kie ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it