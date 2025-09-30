Ucraina Putin chiama altri 135mila soldati Usa a Kiev | Ok agli attacchi a lungo raggio

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova chiamata alle armi in Russia. Mentre i trattati per la pace in Ucraina sono in fase di stallo, il presidente russo Vladimir Putin ha convocato 135mila uomini per il servizio militare. Si tratta della più grande campagna di coscrizione autunnale dal 2016. Zelensky propone l'idea di uno. 🔗 Leggi su Today.it

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

ucraina putin chiama 135milaUcraina, Putin chiama alle armi altri 135 mila russi - (LaPresse) Dal 1° ottobre al 31 dicembre di quest'anno saranno chiamati al servizio militare 135. Scrive stream24.ilsole24ore.com

ucraina putin chiama 135milaUcraina: droni russi su casa, uccisa famiglia di 4 persone. Putin richiama altri 135mila soldati - Ucraina: droni russi su casa, uccisa famiglia di 4 persone Nella notte un attacco notturno di droni russi nella regione nord- Scrive msn.com

