Ucraina Putin celebra la rivendicazione sulle regioni annesse | E' il nostro destino storico
Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato il terzo anniversario della rivendicazione da parte della Russia delle regioni annesse dell’Ucraina con un discorso video. Nel discorso, Putin ha affermato che le forze russe stanno combattendo per ripristinare l’“unità” del “destino storico” della Russia. “ L’intero Paese, tutta la Russia, sta lavorando e combattendo una battaglia giusta. Insieme difendiamo il nostro amore per la Patria e l’unità del nostro destino storico. Combattiamo e vinciamo“, ha detto. Putin commemorava le operazioni russe nel Donbas, il cuore industriale dell’Ucraina orientale a lungo ambito dal presidente russo, e nella regione della ” Novorossiya “, termine storico che indica una fascia di territorio dell’Ucraina sud-orientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - putin
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta risposta di Trump - X Vai su X
L'Ucraina sta vincendo la guerra. Infatti Putin invoca la tregua tutti i giorni e Zelensky la rifiuta. Arriva un momento in cui bisogna porre un freno al ridicolo. Un tempo esisteva il pudore a frenare le menzogne. Uno Stato satellite è uno Stato impudente per la disi - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Putin celebra la rivendicazione sulle regioni annesse: "E' il nostro destino storico" - (LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato il terzo anniversario della rivendicazione da parte della Russia delle regioni ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Guerra Ucraina Russia, Putin: "Mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'Ue" - Per quanto riguarda la Nato è una questione completamente diversa, poiché riguarda la sicurezza a lungo termine della Russia": lo ha ... tg24.sky.it scrive