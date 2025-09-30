Ucraina | famiglia con 2 bimbi morta in attacco russo su Sumy
Milano, 30 set. (LaPresse) – Una famiglia con due bambini di 4 e 6 anni è morta a seguito di un attacco con drone nemico nella regione di Sumy. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il capo dell’OVA di Sumy, Oleg Grigorov, su Telegram. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - famiglia
