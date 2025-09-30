Ucraina | Estonia ' con incursioni in Europa Putin vuol distrarre Ue da guerra in atto'

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tallinn, 30 set. (AdnkronosAfp) - Aumentando le sue incursioni nei cieli europei, Vladimir Putin sta cercando soprattutto di distogliere l'attenzione dell'Ue dall'Ucraina e vuole costringerla a rinunciare ad aiutare Kiev. Lo ha dichiarato il primo ministro estone Kristen Michal. Il presidente russo "Vladimir Putin vuole che parliamo di noi stessi, non dell'Ucraina, non di aiutare l'Ucraina, non di respingere la Russia dall'Ucraina. Questo è abbastanza chiaro", ha spiegato in un'intervista con l'Afp a Copenaghen, alla vigilia di un vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina estonia con incursioni in europa putin vuol distrarre ue da guerra in atto

© Iltempo.it - Ucraina: Estonia, 'con incursioni in Europa, Putin vuol distrarre Ue da guerra in atto'

In questa notizia si parla di: ucraina - estonia

Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione da decine di località del Donetsk | Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi

Ucraina, videochiamata tra Trump, Zelensky e leader Ue | Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi

Raffinerie russe colpite dall’Ucraina, a rischio la fornitura di carburante a Mosca. Estonia: “Il macellaio al Cremlino va fermato”

Ucraina: Estonia, 'con incursioni in Europa, Putin vuol distrarre Ue da guerra in atto' - Aumentando le sue incursioni nei cieli europei, Vladimir Putin sta cercando soprattutto di distogliere ... Lo riporta iltempo.it

ucraina estonia incursioni europaIl piano di Putin. Esasperare l'Europa per avere l'Ucraina - Da Bloomberg al governo italiano, molti pensano che lo sconfinamento in Polonia ed Estonia (e forse i cyber attacchi agli aeroporti) siano la strategia del ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Estonia Incursioni Europa