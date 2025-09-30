Ucraina | Estonia ' con incursioni in Europa Putin vuol distrarre Ue da guerra in atto'

Tallinn, 30 set. (AdnkronosAfp) - Aumentando le sue incursioni nei cieli europei, Vladimir Putin sta cercando soprattutto di distogliere l'attenzione dell'Ue dall'Ucraina e vuole costringerla a rinunciare ad aiutare Kiev. Lo ha dichiarato il primo ministro estone Kristen Michal. Il presidente russo "Vladimir Putin vuole che parliamo di noi stessi, non dell'Ucraina, non di aiutare l'Ucraina, non di respingere la Russia dall'Ucraina. Questo è abbastanza chiaro", ha spiegato in un'intervista con l'Afp a Copenaghen, alla vigilia di un vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

