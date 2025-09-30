Ucraina e Moldavia in Ue? Dietro i proclami i negoziati sono fermi E ora Bruxelles studia il piano B per beffare Orbán
«Moldavia, l’avete fatto di nuovo. Avete fatto una scelta chiara: l’Europa, la democrazia, la libertà. La nostra porta è aperta. E saremo con voi ad ogni passo della strada». È la dichiarazione entusiasta con cui, lunedì mattina, Ursula von der Leyen ha celebrato il successo del fronte europeista alle elezioni parlamentari in Moldavia. Segno evidente del sospiro di sollievo tirato dai leader europei rispetto al rischio di uno scivolamento del Paese ex-U nell’orbita della Russia di Vladimir Putin. Eppure quelle parole all’orecchio di molti cittadini di Chisinau che si riconoscono nella bandiera a dodici stelle sono suonate vuote. 🔗 Leggi su Open.online
Ucraina e Moldavia in Ue? Dietro i proclami i negoziati sono fermi. E ora Bruxelles studia il piano B per beffare Orbán - Ue a Chisinau cresce la pressione per far decollare il percorso di adesione. Come scrive msn.com
Costa al lavoro per superare il veto ungherese sull’ingresso di Moldavia e Ucraina in Ue: l’indiscrezione di Politico - Il presidente del Consiglio europeo propone di utilizzare la maggioranza qualificata per avviare i negoziati di adesione, bypassando l'unanimità ... Si legge su ilfattoquotidiano.it