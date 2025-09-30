Ucraina | due bambini e i loro genitori morti in raid russo nella regione di Sumy

Una nuova tragedia ha colpito l’Ucraina nella notte. Quattro persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in seguito a un raid russo condotto con un drone nella regione nordorientale di Sumy. L’attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha distrutto completamente un’abitazione civile, provocando la morte di due adulti e dei loro due bambini di sei e quattro anni. Leggi anche: Ucraina, nuovo attacco missilistico di Mosca nella notte: “Abbattuti 130 droni” Secondo quanto comunicato dalle autorità ucraine, il bombardamento ha preso di mira un edificio residenziale situato nel villaggio di Chernechchyna, all’interno della comunità di Krasnopillia, una delle zone più frequentemente colpite dai raid russi nell’area di confine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

