Ucraina | due bambini e i loro genitori morti in raid russo nella regione di Sumy
Una nuova tragedia ha colpito l’Ucraina nella notte. Quattro persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in seguito a un raid russo condotto con un drone nella regione nordorientale di Sumy. L’attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha distrutto completamente un’abitazione civile, provocando la morte di due adulti e dei loro due bambini di sei e quattro anni. Leggi anche: Ucraina, nuovo attacco missilistico di Mosca nella notte: “Abbattuti 130 droni” Secondo quanto comunicato dalle autorità ucraine, il bombardamento ha preso di mira un edificio residenziale situato nel villaggio di Chernechchyna, all’interno della comunità di Krasnopillia, una delle zone più frequentemente colpite dai raid russi nell’area di confine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ucraina - bambini
Trump vuole inviare i Patriot all’Ucraina. La Russia: «Così uccidono i bambini»
Ucraina, Trump cambia idea e va verso l’invio di 10 sistemi missilistici Patriot a Kiev, Zakharova: “Così uccidono i bambini”
Ucraina, il 70% dei bambini senza beni essenziali: allarme UNICEF
A fine agosto, nel bel mezzo della notte, un razzo ha colpito l’edificio residenziale a Kyiv dove si trova la Casa Giovanile di SOS Villaggi dei Bambini Ucraina. Sette giovani, tra i 16 e i 23 anni, e un membro dello staff si trovavano all’interno dell’edificio in qu - facebook.com Vai su Facebook
In Russia 210 “prigioni” per ”rieducare” i bambini #Ucraina. E nel Donbass un catalogo offre adozioni alle famiglie di provata fede putiniana: docile, esegue gli ordini; oppure coraggioso, indole da leader… @nelloscavo Inviato a #Mykolaiv @Avvenire_Nei - X Vai su X
Ucraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy - Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kie ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Ucraina, attacchi russi nella regione di Sumy - Quattro membri di una stessa famiglia, tra cui due bambini, sono morti in un raid russo condotto con un drone nella regione di Sumy ... interris.it scrive