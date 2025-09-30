Ucraina droni e missili russi su Sumy Cremlino | triste muri di droni

Tv2000.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni e missili russi hanno colpito un’abitazione a Sumy, in Ucraina. 4 le vittime civili. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

