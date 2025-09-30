Ucraina | domani a Milano presentazione di ‘La notte ucraina’ di Shore anatomia di rivoluzione non compresa

(Adnkronos) – Sarà presentato domani alle 18.30 a Milano il libro della storica americana Marci Shore "La notte ucraina" (Castelvecchi editore) dedicato all'"esperienza della rivoluzione" del Maidan del 2013-2014 "così come si è rivelata attraverso le storie delle persone che l'hanno vissuta", "la cosa più straordinaria a cui io abbia assistito nell'ultimo quarto di secolo" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

