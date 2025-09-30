Ucraina | domani a Milano presentazione di ‘La notte ucraina’ di Shore anatomia di rivoluzione non compresa
(Adnkronos) – Sarà presentato domani alle 18.30 a Milano il libro della storica americana Marci Shore "La notte ucraina" (Castelvecchi editore) dedicato all'"esperienza della rivoluzione" del Maidan del 2013-2014 "così come si è rivelata attraverso le storie delle persone che l'hanno vissuta", "la cosa più straordinaria a cui io abbia assistito nell'ultimo quarto di secolo" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - domani
Zelensky a Roma, oggi l’incontro con il Papa e Mattarella, domani 4ª conferenza su ricostruzione Ucraina, presenti anche Meloni e Von der Leyen
Ucraina, Kallas: “Spero oggi o domani nuove sanzioni a Russia”
Ucraina, i droni russi uccidono un bimbo di 10 anni nel Donetsk: domani nuovo round di colloqui
Domani dopo quasi due anni, la comunità ucraina di Milano UaMi torna a manifestare in Piazza Duomo! ci vediamo domani alle 18,30 Slava Ukraini! - facebook.com Vai su Facebook
"Mai italiani a morire in Ucraina": #Salvini da #Pontida annuncia la mossa della #Lega: "Domani, mozione in ogni Comune". Il minuto di applausi per #CharlieKirk - X Vai su X
Ucraina: domani a Milano presentazione di 'La notte ucraina' di Shore, anatomia di rivoluzione non compresa - 30 a Milano il libro della storica americana Marci Shore 'La notte ucraina' (Castelvecchi editore) dedicato all''esperienza della rivoluzione' del Maidan del 2013- Segnala adnkronos.com