Ucraina Cremlino | Il muro di droni Ue è un' iniziativa triste
La creazione di un "muro di droni" da parte dei Paesi Ue è un'iniziativa "triste", secondo il Cremlino. "La creazione di muri è sempre negativa, come dimostra la Storia, ed è molto triste che questa politica militarista e di confronto dell'Ucraina ora possa potenzialmente iniziare a concretizzarsi nella creazione di nuovi muri divisori", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il Cremlino sostiene gli sforzi del presidente Usa Donald Trump per raggiungere un accordo di pace in Medioriente e desidera che il suo piano per la Striscia di Gaza venga attuato. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ucraina - cremlino
Cremlino: “Contingente europeo in Ucraina inaccettabile”. Trump: “Lunedì dichiarazione importante sulla Russia”
Alta tensione tra Ue e Cremlino: «Inaccettabile un contigente europeo in Ucraina»
Guerra in Ucraina, Cremlino: schierare truppe Ue sarebbe inaccettabile
UCRAINA | Il Cremlino: "I Tomahawk Usa non sarebbero un'arma magica. Analizziamo attentamente le possibili forniture". Appello di Tusk per Kiev: "Questa guerra è anche la nostra" #ANSA - X Vai su X
"Non ci sono ancora segnali da Kiev riguardo a una possibile ripresa dei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Cremlino: "Il muro di droni Ue è un'iniziativa triste" - La creazione di un "muro di droni" da parte dei Paesi Ue è un'iniziativa "triste", secondo il Cremlino. Riporta ilgiornale.it
Kiev, centinaia di droni e missili russi sull'Ucraina. Droni sull'Europa, Zelensky: 'L'Italia potrebbe essere la prossima' - orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla di 'guerra ibrida' con Mosca. Come scrive ansa.it