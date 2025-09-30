Ucraina Cremlino | Il muro di droni Ue è un' iniziativa triste

La creazione di un "muro di droni" da parte dei Paesi Ue è un'iniziativa "triste", secondo il Cremlino. "La creazione di muri è sempre negativa, come dimostra la Storia, ed è molto triste che questa politica militarista e di confronto dell'Ucraina ora possa potenzialmente iniziare a concretizzarsi nella creazione di nuovi muri divisori", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il Cremlino sostiene gli sforzi del presidente Usa Donald Trump per raggiungere un accordo di pace in Medioriente e desidera che il suo piano per la Striscia di Gaza venga attuato. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

