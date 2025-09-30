Ucraina bombe e morti a Sumy Summit Nato

La guerra in Ucraina con i droni e i missili russi che hanno colpito un’abitazione a Sumy un’abitazione. Quattro le vittime civili Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, bombe e morti a Sumy. Summit Nato

In questa notizia si parla di: ucraina - bombe

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

In fuga dalle bombe in Ucraina, il pallone come una salvezza: “Sogni e futuro grazie alla Fiorentina”

Russia-Ucraina, tra omicidi, incendi dolosi e bombe, l'allarme degli 007: «Escalation di sabotaggi in Europa»

L’Ucraina è da tre anni e mezzo sotto le bombe dei russi. Il suo popolo resiste eroicamente all’aggressione, benché molti, anche qui in Italia, sostengano che farebbe meglio ad arrendersi o ad avere il coraggio di alzare bandiera bianca, come ebbe a dire un - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Ucraina sotto le bombe. #Zelensky chiede a #Trump di assumere una posizione chiara #16settembre #Tv2000 #Russia #Putin #UkraineRussiaWar @tg2000it - X Vai su X

Ucraina, attacchi russi nella regione di Sumy - Quattro membri di una stessa famiglia, tra cui due bambini, sono morti in un raid russo condotto con un drone nella regione di Sumy ... Da interris.it

Ucraina, non si ferma il massacro. Raid russo su Sumy, uccisa famiglia di 4 persone: 2 erano bambini - Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo riporta affaritaliani.it