ucciso in strada a bologna il quartiere si ferma per bader nel giorno del compleanno video

Bologna, 30 settembre 2025 - “Avrò cura del tuo ricordo, il mio riparo se crolla il mondo. Quando gira tutto e non afferro niente e un posto non c’è, io ti sento da qualche parte ma ti perdo continuamente. Ma tu me l’hai promesso che ci sarà un ritorno. Dove sei? Dove sei? Tu ci sarai per sempre, oltre le nuvole. Se parlo al cielo io parlo con te che mi capivi sempre. Perché eravamo noi. Tutto è sbagliato lontano da te ”. È con questa canzone di Federica Carta che la fidanzata ha voluto salutare Bader, pestato a sangue in strada e ucciso la sera del 25 aprile: oggi lui avrebbe compiuto 20 anni e il quartiere ha voluto rendergli omaggio con una piccola festa nel punto in cui è stato trovato agonizzante, in via Colombi (quartiere Barca, Bologna), proprio dietro la chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bologna, il 19enne Bader ucciso in strada: «Uno degli indagati nega di averlo colpito, con l'altro c'era già stata una lite in passato» - È la domanda a cui dovrà rispondere l’autopsia svolta sulla salma del 19enne tunisino morto venerdì scorso dopo una discussione avuta in strada a ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it
La storia di Eddine Bader Essefi, il 19enne ucciso in un litigio in strada a Bologna: «Arrivato in Italia come minore non accompagnato e il lavoro per costruirsi il futuro» - «Era buonissimo, un pezzo di pane» e, ancora, «una persona generosissima e intelligente, che mancherà a tutti tantissimo, perché aveva ancora tutta la vita davanti». Si legge su corrieredibologna.corriere.it