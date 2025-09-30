Bologna, 30 settembre 2025 - “Avrò cura del tuo ricordo, il mio riparo se crolla il mondo. Quando gira tutto e non afferro niente e un posto non c’è, io ti sento da qualche parte ma ti perdo continuamente. Ma tu me l’hai promesso che ci sarà un ritorno. Dove sei? Dove sei? Tu ci sarai per sempre, oltre le nuvole. Se parlo al cielo io parlo con te che mi capivi sempre. Perché eravamo noi. Tutto è sbagliato lontano da te ”. È con questa canzone di Federica Carta che la fidanzata ha voluto salutare Bader, pestato a sangue in strada e ucciso la sera del 25 aprile: oggi lui avrebbe compiuto 20 anni e il quartiere ha voluto rendergli omaggio con una piccola festa nel punto in cui è stato trovato agonizzante, in via Colombi (quartiere Barca, Bologna), proprio dietro la chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in strada a Bologna, il quartiere si ferma per Bader nel giorno del compleanno / Video