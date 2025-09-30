Uccisa a sassate | si cerca il marito
Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paesino in provincia di Benevento. Ad assassinarla sarebbe stato il marito, secondo i carabinieri: l'uomo l'avrebbe colpita alla testa al culmine di una lite. Il presunto femminicida è in fuga. E' un operaio di 58 anni. Si cercano anche i due figli minori. Il corpo della donna,colpita più volte, è stato trovato nel suo letto dai familiari. Nella casa, al primo piano dove abita la madre dell'uomo,sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
