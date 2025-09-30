Uccisa a pietrate morto uno dei figli

Servizitelevideo.rai.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.35 Erano nell'auto in cui è stato fermato il marito della donna uccisa nel Beneventano a pietrate, i due figli di 15 e 16 anni. Secondo quanto si apprende, il ragazzo è morto, mentre la ragazza sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo intanto è in caserma in attesa di essere sentito dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uccisa - pietrate

Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in fuga

Donna uccisa a pietrate,preso il marito

Benevento, donna uccisa a pietrate: fermato il marito a Campobasso, un figlio morto, l’altro in fin di vita

uccisa pietrate morto figliDonna uccisa a colpi di pietra in provincia di Benevento, fermato il marito. I figli in auto, uno è morto - L'aggressione a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. Lo riporta ansa.it

uccisa pietrate morto figliElisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in tutta Italia, spariti anche i figli - Femminicidio in Campania, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Uccisa Pietrate Morto Figli