Uccisa a Benevento | Salvatore Ocone in fuga in una Opel Mokka nera coi figli di 16 e 15 anni

Sono estese a tutta Italia le ricerche di Salvatore Ocone, marito di Elisa Polcino, la donna uccisa questa mattina a Paupisi (Benevento); l'uomo sarebbe coi figli sulla sua Opel Mokka di colore nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uccisa - benevento

Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito

La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga

Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in fuga

#NEWS - #Femminicidio a #Paupisi (#Benevento): una donna uccisa, il marito è in fuga. Due figli minorenni irreperibili. #ElisaPolcino, 49 anni, è stata colpita alla testa, non si sa se con una pietra o altro, e secondo le prime informazioni a ucciderla sarebbe s - X Vai su X

#Benevento Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi. Secondo le prime informazioni dei #Carabinieri, l'autore del #femminicidio sarebbe il marito, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo al momen - facebook.com Vai su Facebook

Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone, chi sono i due figli di 16 e 15 anni: «Non sono entrati a scuola questa mattina». La caccia all'uomo - I due figli di Elisa Polcino, una 16enne e un 15enne di cui non si ha ancora traccia, non sono entrati a scuola questa mattina. Segnala leggo.it

Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in tutta Italia, spariti anche i figli - Femminicidio in Campania, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Riporta quotidiano.net