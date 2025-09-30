Uccide la moglie e un figlio preso dopo la fuga | ammazzati a colpi di pietra Gravissima l’altra figlia

E’ durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58 enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all’alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con forse una pietra. Una vera e propria caccia all’uomo quella messa in piedi dalle forze dell’ordine per fermare il fuggitivo, rintracciato dopo essere stato avvistato dall’elicottero dei carabinieri a 70. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga: ammazzati a colpi di pietra. Gravissima l’altra figlia

Uccide la moglie con una pietra nel Beneventano, poi fugge in auto con i due figli minorenni. Dopo ore di ricerche i #carabinieri hanno fermato l’uomo in #Molise. Trovato senza vita il ragazzo, gravissima la sorella. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X

