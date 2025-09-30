Uccide la moglie e scappa il sindaco di Paupisi Benevento | Preoccupato per la sorte dei due figli

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho paura che il papà possa avergli fatto del male", le parole del primo cittadino Salvatore Coletta a "Dentro la notizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccide la moglie e scappa il sindaco di paupisi benevento preoccupato per la sorte dei due figli

© Tgcom24.mediaset.it - Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli"

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

uccide moglie scappa sindacoBenevento, uccide la moglie con una pietra e scappa. Il sindaco: «Irreperibili 2 figli minori, grande preoccupazione» - È accaduto questa mattina a Paupisi, piccolo comune in pronvincia di Benevento che conta all’incirc ... giustizianews24.it scrive

Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli" - "Ho paura che il papà possa avergli fatto del male, altrimenti si sarebbero messi in contatto con amici e parenti". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccide Moglie Scappa Sindaco