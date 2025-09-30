Uccide la moglie e scappa il sindaco di Paupisi Benevento | Preoccupato per la sorte dei due figli

"Ho paura che il papà possa avergli fatto del male", le parole del primo cittadino Salvatore Coletta a "Dentro la notizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli"

Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e fugge con i due figli minorenni: caccia all'uomo nelle campagne di Paupisi, si teme per la sorte dei ragazzi. ? https://rainews.it/tgr/campania - X Vai su X

Uccide la moglie con una pietra, è caccia all’uomo nel beneventano - facebook.com Vai su Facebook

Benevento, uccide la moglie con una pietra e scappa. Il sindaco: «Irreperibili 2 figli minori, grande preoccupazione» - È accaduto questa mattina a Paupisi, piccolo comune in pronvincia di Benevento che conta all’incirc ... giustizianews24.it scrive

Uccide la moglie e scappa, il sindaco di Paupisi (Benevento): "Preoccupato per la sorte dei due figli" - "Ho paura che il papà possa avergli fatto del male, altrimenti si sarebbero messi in contatto con amici e parenti". Lo riporta msn.com