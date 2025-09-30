Uccide la moglie a sassate in strada e scappa Orrore a Benevento

Articolo in aggiornamento Orrore in strada a Paupisi, nel Beneventano, dove un operaio di 58 anni avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'uomo avrebbe fatto perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze e chiarire la posizione del presunto aggressore, attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento

