Uccide la moglie a colpi di pietra Salvatore Ocone fermato a Campobasso | i figli erano in auto uno è morto

Una lite finita in tragedia. Elisabetta Polcino, 49 anni sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone nella loro abitazione a Paupisi, in contrada Frasso (Benevento). L'uomo, un operaio di 58 anni, è stato rintracciato dai carabinieri a Campobasso, in Molise. Ocone si era. 🔗 Leggi su Today.it

Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie e fugge con i due figli minorenni: caccia all'uomo nelle campagne di Paupisi, si teme per la sorte dei ragazzi. ? https://rainews.it/tgr/campania - X Vai su X

Uccide la moglie con una pietra, è caccia all’uomo nel beneventano - facebook.com Vai su Facebook

Uccide a colpi di pietra la moglie e poi scompare con i figli: l'uomo è stato fermato a Campobasso - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Da la7.it

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Figli trasferiti in ospedale - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento. Scrive ilmattino.it