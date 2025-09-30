Uccide la moglie a colpi di pietra | Salvatore Ocone fermato a Campobasso i figli erano con lui
Una lite finita in tragedia. Elisabetta Polcino, 49 anni sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone nella loro abitazione a Paupisi, in contrada Frasso (Benevento). L'uomo, un operaio di 58 anni, è stato rintracciato dai carabinieri a Campobasso, in Molise. Ocone si era. 🔗 Leggi su Today.it
Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Un figlio è morto, l'altro in fin di vita
Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Figli trasferiti in ospedale